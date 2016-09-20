彰化老婦偷30元口罩被逮 虧1萬7000元
員林市68歲郭姓婦人到大賣場購物，因貪小便宜偷了1個價值30元的口罩未結帳就離開，結果店長發現報警查獲，不僅口罩要歸還，還得賠償店家及面臨彰化地方法院今天的10天拘役及罰款等判決，總計要虧1萬7000元。
判決書指出，郭姓老婦人的身心健全，並非沒有謀生能力，今年4月28日上午，她騎著機車到員林市某家大賣場購物，買了數百元的物品，只是，她貪小便宜，順手偷了1個口罩，由於怕被發現，還先拆包裝後藏進褲子的口袋。
郭婦隨後結完帳離開，卻沒料到，她拆下的口罩包裝袋遺留在現場露了餡，店長經調閱監視器查出小偷是騎著機車離開，隨即報警循線將老婦查獲。
郭婦起初否認犯行，最後則在檢察官曉以大義下坦承做錯事，而全案經調解，郭婦除了歸還口罩，還賠了大賣場3500元，刑事部分，法院判決郭婦拘役10天，可易科罰金1日1000元，緩刑兩年，另外還須支付國庫3500元。
(中時)
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