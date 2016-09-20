中信金融管理學院 強化國際競爭力 華頓商學院、早稻田名師授課

中信金融管理學院20日開學，校長施光訓（後中）致詞。(圖/中央社)

中信金融管理學院20號開學日，「ICRT Tainan」台也同步開播！播音室搬進大學校園，這是中信金融管理學院產學合作的創新模式，中信金融管理學院施光訓校長與ICRT白健文總經理今天共同剪綵揭牌，未來中金院將成為ICRT中南部的英文廣播中心，提供學生英文廣播實戰機會與校園學習環境。

知名電台ICRT在中信金融管理學院開設台南分台，同時開播。(圖/中央社)

創新產學合作 ICRT校園放送

中金院與ICRT合作，首度以ICRT名義在校園共同打造錄音室，ICRT知名DJ PAPA Paul特別前進校園直播八點的Live節目「The Morning Show」，並在中金院外語中心播音室現場與同學同樂。施光訓校長表示：「提升外語溝通能力是我們課程主軸之一，引進ICRT英語廣播教學正是國際化校園的一大步，更是對賴清德市長領導的市府團隊，推動『英語成為第二官方語』政策最有力的支持。」除了正規的英文通識課程外，每年還將舉辦兩梯次全英文營隊，將英文融入學生生活。

ICRT總經理、中金院通識中心客座教授白健文則強調，未來和DJ等外師團隊開設英語媒體課程，透過活潑的課程設計，將新聞、音樂、娛樂等元素融入教學中，除了提升學生英文聽說能力，同時培育學生製作英文廣播節目及新聞的技能。未來還將會錄製線上英文課程，讓學生可以隨時透過智慧型載具學英文。今年大一新生參觀完電台後，對於可以當DJ又學習英文感到相當興奮，對創新學習的校園環境充滿期待。

「中信管弦樂團」開學音樂會迎新

新學期新氣象，中信金融管理學院開學典禮走文藝風，舉辦開學音樂會迎接第二屆大學和第一屆研究所新生。「中信管弦樂團」演奏四首曲目：「我的未來不是夢」期許新生踏實築夢、「希望在這裡」祝福新鮮人為更美好的明天找出希望與方法，而台灣民謠「滿山春色」和華語經典歌曲「月亮代表我的心」，都是校方巧思為新生準備的音樂饗宴，從入學開始薰陶成為具有藝文氣質的國際金融家。

接軌國際 華頓、早稻田合作授課

施光訓校長在開學典禮報喜，敲定美國華頓商學院與日本四大名校之一的早稻田大學教學合作！華頓商學院Aresty高階主管教育學院課程學習總監Dafna Eylon 9月底將中信金融管理學院開講，講座題目為「Future Leadership」，包括台南大專教授、台南市政府官員和業界人士，都受邀聆聽國際大師開講；11月中還和早稻田大學簽署MOU (合作備忘錄)，雙方共同推動國際金融人才培育、展開密切國際學術交流，學生不必出國就有美日名師駐校授課，符合標準的菁英生還能赴華頓商學院或日本早稻田同等級大學進修，及海外分行實習的機會。「華頓商學院是美國總統候選人川普的母校，日本有六位首相都是早稻田校友，我們邀請各國領袖的老師授課，期許中金院成為未來國際金融家的人才庫」！施光訓校長說，這就是中信金融管理學院的學術競爭力。

98%新生錄取分數 超越國立大學

第二年招生的中信金融管理學院，新生錄取分數都超越去年。第一屆研究所15個名額和第二屆150名大學新生全部滿招，大學部錄取率不到一成，其中147名均達國立大學錄取標準，平均錄取分數為53級分；「金融管理研究所」共15個名額，首年即有141人報考，錄取率僅10%。秉持「公益為先、助弱扶優」辦學理念，今年持續提供三成公益生名額，並推動「學業好」、「照護好」、「就業好」的「三好」計畫，有27名公益生獲得中國信託慈善基金會捐助「希望助學金」就學，這也是中信金融管理學院創辦人辜仲諒「Love for Youth」的教育公益理念，希望扮演持續向上的力量，幫助有潛力的弱勢青年藉由教育改變人生。

(中時電子報)