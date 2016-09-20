安倍會晤希拉蕊 確立美日同盟重要性

日媒報導，日本首相安倍晉三19日下午在紐約與美國民主黨總統候選人希拉蕊舉行會談，確認了日美同盟對實現亞太地區和平與穩定的重要性。雙方還就跨太平洋夥伴關係協定（TPP）交換意見，安倍表示力爭早日獲得國會批准。報導也稱，希拉蕊似乎表達了反對TPP的看法。

日本共同社20日報導，安倍在會談中強調，在亞太地區安保環境日益嚴峻的背景下，日美同盟的重要性正在上升。（日美同盟）是希望的同盟，願繼續強化。

報導指出，希拉蕊也回應稱，不僅是亞洲，在實現世界和平與繁榮上是必要的。雙方的發言均觸及作出核試爆等挑釁行為的北韓動向，以及中國推進軍事基地化的南海問題等局勢。

日本政府就此次會談中涉及TPP的內容稱，雙方各自介紹基本立場。然而，希拉蕊之前以TPP影響美國國內就業為由，曾表示反對之意。

報導表示，會談持續了約50分鐘；對於安倍而言，考慮到11月美國總統選舉希拉蕊獲勝成為下屆總統的情況，此番會談的目的，也可能不乏加深兩人間的關係。

(旺報)