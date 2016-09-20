賭債糾紛開槍示警 男躲廟宇依舊難逃

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台南8月發生兩派人馬因賭債糾紛，分別槍擊對方住處及汽車示警，其中1派已投案，另一派5人被逮3人，主嫌之一張姓男子（中）躲進廟宇香客大樓避風頭，還是難逃法網。（警方提供）中央社記者張榮祥台南傳真 105年9月20日

台南8月發生兩派人馬因賭債糾紛，分別槍擊對方住處及汽車示警，其中1派已投案，另一派5人被逮3人，主嫌之一張姓男子躲進廟宇香客大樓避風頭，還是難逃法網。

台南市警局第二分局昨天在北門區1座知名廟宇香客大樓逮捕25歲張男，另在新營區逮捕25歲的陳姓、王姓2名共犯男子，起出2把手槍。

警方調查，張男向組頭劉姓男子下注簽賭，欠債新台幣3萬5000元，張男前後匯了2次5000元還債，卻匯錯帳戶，劉男因未收到錢，以為張男欠債不還，雙方在網路上互嗆，結果演變成槍擊案。

張男等5人分乘2輛汽車，8月2日到中西區劉男住處開11槍示警，無人受傷；劉男也不甘示弱，8月4日和2名友人到東山區向張男的汽車開槍示威。

兩派人馬互相開槍對嗆，驚動警方，劉男等3人6日出面投案，警方起出1把長槍及1把手槍；張男等人卻一路躲藏，張男在台南各地流竄1個多月，日前住進北門區廟宇香客大樓，警方獲報趕往逮捕。

警方表示，目前張男這派人馬還有2人2槍尚未逮獲，警方將全力追捕。1050920

(中央社)