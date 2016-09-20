阿凡達潘朵拉特展 全球首站在台北
全球最高電影票房紀錄保持「阿凡達」，即將推出互動式展覽，打造擬真的潘朵拉世界，讓民眾身歷其境體驗探險。全球巡迴展將於12月在台北啟航，台灣影迷將能搶先看到。
「阿凡達：探索潘朵拉世界特展」全球巡迴展將於12月7日在台灣啟航，在台北信義劇場舉辦為期3個月的互動式展覽，其中各種特殊生物、瑰麗場景、豐富文化，皆來自詹姆斯卡麥隆執導的電影「阿凡達」中。
由導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的「阿凡達」於2009年上映後，全球票房直逼28億美元，成為影史最賣座電影，目前仍是票房紀錄保持者。
「阿凡達」以異世界場景及創新特效擄獲全球各年齡層影迷目光，由於廣受好評，電影公司將開拍4部續集，首集預計於2018年下半年上映。
在電影上映前，影迷可先到特展重溫電影中美麗的世界。特展將重現潘朵拉星球上，各種令人目不轉睛的場景，包括哈里路亞山脈、靈魂之樹等，展覽也將塑造等身大小的靈鳥、高冠厚甲馬、蟒狼等，帶領影迷進入電影世界。1050920
(中央社)
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