民調：80年代後韓人過半自認獨自族

一個人吃飯、一個人喝酒、一個人看電影的「獨自族」已成為南韓一大社會現象，據一份民意調查結果顯示，南韓逾5成的80年代和90年代後出生人群認為自己屬於「獨自族」。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓招聘門戶網站saramin今天公佈了針對1593名20至39歲年輕人實施的問卷調查結果顯示，52.5%受訪者認為自己是獨自族。

對於獨自進行活動的類型，95.3%受訪者回答「一個人吃飯」（可多選），其後依次為：購物（84.3%）、運動（83.6%）、看電影（74.7%）、旅遊（59.7%）和喝酒（48%）等。

至於成為獨自族的理由，回答「可按自己的方式生活」的受訪者最多，佔比達75.9%（可多選），其後依次為：可享受只屬於自己的時間（66.4%）、減輕經濟壓力（36.7%）、不用遷就別人（35.5%）等。

調查顯示，獨自族對自己生活的滿意度達73.1%，高於「非獨自族」的（64.4%)。對於獨自族文化擴散的理由，44.1%受訪者回答「個人主義價值觀深入人心」，占比最高，其後依次為：經濟形勢不樂觀（19.8%）、「不婚族」增加（12.1%）、失業青年增多（8.9%）等。1050920

(中央社)