Mister Donut推法式新圈體 5種口味1次滿足

我要評比

Mister Donut推出期間限定「費南雪甜甜圈」系列，共5種口味，售價35至40元不等，購買熱飲即可享有「Gaspard et Lisa麗莎＆卡斯柏」限量紙杯盛裝。（業者提供）

Mister Donut法式甜點風再次引領潮流!以法式著名甜點Financier費南雪配方混以日式手法，推出新圈體「費南雪甜甜圈」系列，包括焦糖費南雪、蜜糖杏仁費南雪、巧克力費南雪、優格風味費南雪、肉桂費南雪，5種口味一次滿足，全台61間Mister Donut門市即日起開賣，期間限定售價35至40元不等。巧克力費南雪、優格風格費南雪28日於全台7-ELEVEN甜甜圈專櫃開賣。

傳統法式甜點Financier費南雪帶有杏仁風味及鬆軟口感，外型四方似金磚，此次Mister Donut保留原有鬆軟口感並特別針對台灣人調整口味及造型，設計新穎「花朵」造型。Mister Donut更與法國「Gaspard et Lisa麗莎＆卡斯柏」合作，購買熱飲即以麗莎＆卡斯柏兩款白、黑造型杯套與杯蓋盛裝，數量有限送完為止。

(中時)