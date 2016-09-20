神似姊姊！竇靖童同父異母妹近照曝光

竇靖童同父異母妹妹竇家媛近照(左圖)曝光。（圖／翻攝自鳳凰娛樂)

竇家媛穿上黑色皮衣，打扮帥氣。(圖／翻攝自鳳凰娛樂)

天后王菲和竇唯育有一女竇靖童，她繼承父母的音樂基因，14歲開始就在音樂節登台演出，而平時她也和同母異父的姐妹李嫣感情甚好，不過其實她還有個同父異母的妹妹竇家媛，近日她近照曝光，留著俐落短髮的她，眉宇間和姊姊極為神似。

竇家媛是竇唯和第二任老婆所生的，是竇靖童同父異母的妹妹，現14歲的她，已成亭亭玉立的少女，眉宇間和姊姊極為神似。而她最近打扮風格也越來越像竇靖童，留著俐落短髮和穿著黑色皮衣，帥氣十足，而她似乎也遺傳爸爸的音樂才華，熱愛音樂的她，也組了樂團，並在酒吧演出，相信未來她也有機會和姊姊在音樂上交流。

(中時電子報)