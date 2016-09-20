雙城論壇民調 逾4成認有助兩岸關係

北市府針對「2016台北上海城市論壇」進行民調，近4成民眾認為對於促進兩岸關係有幫助，甚至有4.3％民眾認為非常有幫助。(資料照片，楊彩成攝)

台北市政府研考會今天公布8月民調結果，針對8月23日舉辦的「2016台北上海城市論壇」 ，近4成民眾認為對於促進兩岸關係有幫助，甚至有4.3％民眾認為非常有幫助；此外，有48.9％的民眾支持北市府續辦這種兩岸城市交流活動。

研考會於9月1日至6日進行本次民調，有效樣本1057人，其中男性499人、47.2%；女性558 人、52.8%，抽樣誤差在95％的信心水準下，約正負3.01個百分點。

被問及北市府舉辦2016台北上海城市論壇對於促進兩岸關係有無幫助時，4.3％認為非常有幫助，39.6％認為有幫助、22.6％認為沒有幫助，覺得非常沒有幫助則有6.8％。此外，有48.9％支持北市府續辦這種兩岸城市交流活動。

2017台北世界大學運動會部分，已有89.1％知道台北市明年將舉辦世大運，將近9成；且73.9％的人是從電子媒體得知舉辦訊息。不過，被問到是否有興趣參加世大運相關活動時，74.4％民眾沒有興趣。

(中時)