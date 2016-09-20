議員爆：林洲民直言瞧不起議員　要市府給交代

台北市長柯文哲今赴議會施政報告，藍綠議員砲火猛烈，不讓柯順利上台報告。國民黨議員汪志冰爆出，8月中都發局局務會議中，有幕僚建議局長林洲民就爭議議題親自與議員溝通，不料林竟回應「不必，台北市議會10個議員有9個我瞧不起。」她要林洲民當場說清楚，若屬實柯文哲應該向議會道歉。

昨法務局長楊芳玲丟出辭職震撼彈，汪志冰痛批，柯上任以來，離職官員多達12個，這就是市長不尊重專業的結果，局處首長紛紛棄人遠去。再者，市府團隊還不尊重議會，有高階官員跟他爆料，林洲民在局務會議中，竟直言瞧不起台北市議員，氣得她要求林一定要給個交代。

議員厲耿桂芳則請柯看看身邊局處官員的臉，每個人都心事重重，「發愁啊！」她更拿出楊芳玲上任前「笑開懷」，對比上任後備詢的愁容，直言柯的性格讓市政團隊崩解，局處首長更迭頻繁，換到老百姓都不知道局長叫什麼名字。她還說，柯強調尊重專業，「你只聽雙林寶貝（指副市長林欽榮、都發局長林洲民）的話，其他官員你聽了嗎？」

議員李新則以「煞車皮」、「開山刀」比喻，楊芳玲應該是柯的煞車皮，柯卻把她當開山刀，想砍開法律的障礙，把大巨蛋公安標準硬凹成合法，「她不去職才怪。」他也要求林洲民把話說清楚，並質問柯，你的官員若有這種心態，還想混下去嗎？

議長吳碧珠最後裁示，府會關係要和睦、互相尊重，市府針對林洲民的發言查清楚，下周三給議會一個交代，若確實有要作斷然處置，沒有也要還人家公道。

此話一出，國民黨議員紛紛要求，當事人林洲民就在現場，應該當面講清楚，否則他公然與61個議員為敵，怎麼聽施政報告。議員吳世正也對林嗆聲，「不尊重議會就不要當官。」林洲民全程臉色鐵青，不發一語，柯也未明確對此表態。

最後民進黨團總召王孝維表示，今天是排市長施政報告時間，與林洲民事件是兩回事，應先讓市長報告完，再來處理這問題。議員王世堅則補刀說，這件事柯文哲應該查，用什麼方式查都好，「就是不要再測謊了！」

(中時)