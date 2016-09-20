週末戰士 短期入營服役明年試辦

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國防部長馮世寬（左）預定明天報告「週末戰士」計畫明年試辦。（姚志平攝）

立法院新會期開議，國防部長馮世寬明天將到院報告，據了解，國防部規劃俗稱為「週末戰士」的「後備軍人志願短期入營服役」計畫，預定明年選定單位試辦。

根據國防部書面資料，國防部參酌美、英、德、法、日等國短期入營服役制度，策訂「後備軍人志願短期入營服役」指導綱要。規劃於明年選定單位辦理試行。

(集團連線報導)