印度女星琵豔卡 傳與英國阿湯哥調情

從印度寶萊塢走紅美國好萊塢的印度女星琵豔卡‧喬普拉，被傳出日前在艾美獎頒獎典禮慶功宴上，與英國「阿湯哥」湯姆希德斯頓調情，兩人親密互吻臉頰，還交換電話號碼。

印度女星琵艷卡‧喬普拉（Priyanka Chopra）18日晚間受邀，與英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston ）一起在第68屆艾美獎典禮上頒獎。

琵艷卡一身台裔設計師吳季剛設計的露單肩性感紅色雪紡連身衣裙，和剛與小天后泰勒絲（Taylor Swift）分手的湯姆手挽著手上台頒獎，但消息人士說，兩人在艾美獎結束後的慶功宴上更加親暱。

「印度快報」（The Indian Express）和娛樂網站eonline.com報導，出席慶功宴的目擊者說，湯姆摟著琵艷卡，緊貼著她，兩人不斷交頭接耳，好幾次手牽著手，琵艷卡甚至還像情人或妻子般幫湯姆整理領結，兩人還互相親吻對方臉頰。

消息人士還說，兩人要離開前，先相互長擁然後相互親吻臉頰，接著互換電話號碼，把對方的號碼輸入自己的手機中後互道再見；琵豔卡還告訴湯姆，晚一點再見。

琵豔卡以2000年世界小姐之姿進入寶萊塢後，成為寶萊塢一線女星。去年主演美國ABC電視影集「諜影行動」（Quantico）而走紅美國好萊塢，成為諸多頒獎典禮和派對的常客，並受邀參加知名美國電視影集「海灘遊俠」（Baywatch）電影版演出，最近更獲得富比世雜誌美國電視圈女星收入排行榜評選為第8名。

34歲的琵豔卡仍是單身，她的母親今年5月接受媒體訪問時被問到琵豔卡的婚事時說，等琵豔卡準備好了就會結婚。

剛與泰勒絲分手的湯姆有了琵豔卡在身邊，似乎忘了失戀之苦，在艾美獎被問到與泰勒絲是否和平分手，他心情極佳地說，「是的，是的，我們是和平分手。」1050920

(中央社)