帕運代表團凱歸 林資惠贈簽名旗給林全

我要評比

行政院長林全今天在帕運代表團返國餐會上勉勵隊職員，健力銅牌林資惠特別致贈簽名旗給林全，中華代表團這屆拿下1銀1銅，林全表示，選手的表現讓大家感到驕傲。

2016年里約帕拉林匹克運動會，中華代表團由程銘志、林晏弘聯手在桌球男團4-5級獲銀，林資惠在健力女子79公斤級得銅，中華代表團在各參賽國或地區排名在第68名。

林全致詞時表示，選手的表現激勵人心，給社會各界人士當作標準、楷模，並為自己的人生寫下精彩的一頁，雖然運動會已經結束了，但留下的印象會永遠存在。

為了要讓體育有更好的環境，林全表示，最近做了很多檢討，並重申單項協會改革四大方向，「組織開放化、營運專業化、財務透明化、績效考核客觀化」，希望幫助協會透過改革，讓外界看到成果和改善。

林全說，政府也會檢討制度和辦法，提供選手更多元就業機會，希望讓選手無後顧之憂，熱愛競技運動的力量能持續發揮。1050920

(中央社)