張景森上法庭 怒告吳子嘉誹謗
行政院政務委員張景森不滿「美麗島電子報」董事長吳子嘉，前年撰文指稱他與業者利益扯不清，他憤而提告，一審判吳拘役50日、可易科罰金，張景森不服提上訴，今日親自到高院開庭，他要求吳道歉，也希望司法還他公道。
庭末，法官諭知全案10月6日召開辯論庭。吳子嘉步出法庭接受採訪時，仍堅稱自己報導是可受公評之事，他身為記者、媒體工作者不需要向張景森道歉。
這起官司導因，2014年11月8日，吳子嘉在「美麗島電子報」撰寫題為「蔡正元與張景森」的報導，內容提及張景森「正因為官之路，始終不避嫌的與建商等財團交好，所以即便出身台大城鄉所，但該所卻始終與他保持距離」
吳子嘉還說張景森擔任過北市府都發局長，在扁擔任總統後，更拔擢為經建會主委，資歷豐厚，卻無法重返台大校園，原因就是出在他與業者利益有扯不清的關係；張認為報導不實，提起自訴控告吳子嘉涉嫌加重誹謗。
北院審理後，法官認為吳子嘉報導指稱的內容未善盡查證責任，文章經網路轉載後，在國內有言論影響力，張景森任政府要職，吳子嘉的言論會讓人誤會張是否廉潔，依誹謗罪判吳子嘉拘役50日，可易科罰金。
(中時)
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