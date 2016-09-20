激發創意 逢甲打造物聯網情境體驗空間
激發學生更多創意的發想，逢甲大學改裝原有的自助餐廳成為「應諾創客社區」，更引進「物聯網情境體驗空間」，20日正式揭幕，透過臥室、客廳等設計，結合更種智慧化系統控制，盼讓學生實地感受市場脈動，為未來創業做準備。
逢甲大學校長李秉乾說，創客社區本為學校餐廳，但學生使用情況不高，為讓空間充分利用，去年4月第一期改建，成立應諾創客社區，12月又打掉原有的廚房設施，並與科技、控制工程及保全、飯店業者結合，成立這個體驗空間。
包括有餐廳、客廳與臥室的空間內設置上百個感應器，只要透過APP，就能控制燈光、電視等設施，參與的晶實科技公司表示，業者提供一套基礎開發系統，透過物聯網情境體驗空間盼激發學生創意，盼引發他們在基礎上發揮無限的創新，解決人才缺口的問題。
就讀企管系三年級的林育安實際拿起平板操控系統，他說，學校教的課程教理論，在此可看到市場未來的發展趨勢，由此發想、找到各種新點子，也掌握市場走向，便於畢業後創業。
(中時)
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