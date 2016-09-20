質疑遠傳以債作股行為 經部緩議中嘉案

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經濟部投審會今(20)召開會議，針對荷蘭商NHPEA及其國內子公司投資中嘉一事，投審會審議過程考量遠傳為目前投資架構中的主要出資者，將以債作股，實質控制中嘉系統，「似有藉由脫法行為，規避現行有線廣播電視法第10條限制之疑義」。

投審會委員會議最後決議，原案緩議並退回NCC審議，官員表示，此案審議過程還未結束，NCC若做出最新結果會再送至經濟部投審會進行審議。

投審會也說，本案是否有違反有線廣播電視法第10條之規定，仍應由主管機關NCC重行審查並認定。

(工商)