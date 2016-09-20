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賽場見真情 英選手扶持弟弟邁向終點

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國際鐵人三項運動總會（ITU）世界系列賽墨西哥站
18日國際鐵人三項運動總會（ITU）世界系列賽的墨西哥站中，英國選手阿里斯泰．布朗里一手扶起精疲力竭的弟弟強尼．布朗里繼續比賽，且在終點線前將弟弟往前推一把，讓出第2名，自己則獲得第3名。(圖/美聯社提供)
Amazing final WTS Cozumel Brownlee vs Mola | Triathlon
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18日國際鐵人三項運動總會（ITU）世界系列賽的墨西哥站中，英國選手阿里斯泰．布朗里一手扶起精疲力竭的弟弟強尼．布朗里邁向終點線，戲劇性地完成比賽。

根據英國《鏡報》報導，在距離比賽僅剩幾百公尺時，里約奧運銀牌得主強尼．布朗里（Jonny Brownlee）原處於領先地位，然而他卻突然身體不適、腳步搖晃不定，更一度停下腳步。

28歲的哥哥阿里斯泰．布朗里（Alistair Brownlee）在里約奧運時榮獲金牌，此次比賽他原位居第3，看見弟弟身體不適後，他跑到弟弟身後幫助他，一把扶起弟弟一步一步往前跑，且在終點線前將弟弟往前推一把，讓出第2名，自己則獲得第3名。

26歲的強尼原能抱回第2座世界冠軍，卻在最後幾公尺身體出現狀況，南非選手修曼（Henri Shoeman）趁勢追上，最後拿下第1名。

強尼事後在社群網站Twitter上貼文承認，當天並未補充足夠的水分，「這不是理想結束比賽的方式，但我盡力了。謝謝阿里斯泰，你的忠誠無與倫比。」

而因幫助弟弟，在墨西哥站僅獲得第3名的阿里斯泰則表示，這是人之常情，他對任何1位競爭對手都會做一樣的事。

(中時電子報)

文章來源：Mirror

關鍵字：鐵人三項身體ITU阿里斯泰強尼
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