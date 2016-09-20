賽場見真情 英選手扶持弟弟邁向終點
18日國際鐵人三項運動總會（ITU）世界系列賽的墨西哥站中，英國選手阿里斯泰．布朗里一手扶起精疲力竭的弟弟強尼．布朗里邁向終點線，戲劇性地完成比賽。
根據英國《鏡報》報導，在距離比賽僅剩幾百公尺時，里約奧運銀牌得主強尼．布朗里（Jonny Brownlee）原處於領先地位，然而他卻突然身體不適、腳步搖晃不定，更一度停下腳步。
28歲的哥哥阿里斯泰．布朗里（Alistair Brownlee）在里約奧運時榮獲金牌，此次比賽他原位居第3，看見弟弟身體不適後，他跑到弟弟身後幫助他，一把扶起弟弟一步一步往前跑，且在終點線前將弟弟往前推一把，讓出第2名，自己則獲得第3名。
26歲的強尼原能抱回第2座世界冠軍，卻在最後幾公尺身體出現狀況，南非選手修曼（Henri Shoeman）趁勢追上，最後拿下第1名。
強尼事後在社群網站Twitter上貼文承認，當天並未補充足夠的水分，「這不是理想結束比賽的方式，但我盡力了。謝謝阿里斯泰，你的忠誠無與倫比。」
而因幫助弟弟，在墨西哥站僅獲得第3名的阿里斯泰則表示，這是人之常情，他對任何1位競爭對手都會做一樣的事。
(中時電子報)
文章來源：Mirror
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。