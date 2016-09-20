「不再錯過16年」曹西平惜高山峰友誼

曹西平相當珍惜與高山峰的友誼。（圖／取材自曹西平、高山峰臉書）

曹西平臉書全文。（圖／取材自曹西平臉書）

曹西平與高山峰16年來互不相識，近期高山峰邀約曹西平現身直播節目，也牽起兩人的友誼，曹西平還透露「不認識我也敢邀請我，這也太好笑了吧」，直誇高山峰膽子很大，儘管不熟，但兩人卻聊得相當愉快，讓曹西平相當珍惜與高山峰的兄弟情。

高山峰與曹西平兩人互不相識，不過曹西平透露近日他獲邀上高山峰的直播節目，覺得對方很大膽，二話不說就答應邀約，曹西平也婉拒酬勞，要高山峰當孩子奶粉錢。

與對方互動後，曹西平對高山峰讚譽有佳，讓他今凌晨在臉書有感而發：「雖然不熟，但是人跟人之間就是很奇妙，卻可以聊這麼多個小時的天，不要再錯過16年了吧，從沒遇過的高山峰」。

(中時電子報)