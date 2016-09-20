魚明星尼莫與多莉加持 觀賞魚商機上看150億美元
隨著電影《海底總動員2》的上映，海洋生物討論度再度提升，想看電影中的大明星尼莫與多莉，到高雄展覽館就對了！「2016台灣觀賞魚博覽會」今年進行第8年，2度移師於南部，除了電影人物的真身外，還有海馬、水母等生物，共搶每年150億美元的水族大餅。
觀賞水族市場已成為全球僅次於犬貓的第3大寵物市場，根據農委會與台經院統計，台灣水族周邊產值在7年內增加逾2倍，從2009年的21億台幣，到2014年的50億，2017年甚至預估可達到75億，將迎頭趕上全球近60億美元的觀賞魚市場，及總產值估計達150億美元的水族商機。
由農委會輔導，中華民國水族業商業同業公會辦理的「2016台灣觀賞魚博覽會」，將在9月30日至10月3日於高雄展覽館登場，在《海底總動員中》的主角「多莉」──擬刺尾鯛（俗名藍倒吊），水產試驗所也成成功復育種魚，並成功人工繁殖培育大西洋海刺水母，觀賞蝦等。
漁業署、海洋大學更耗費長達3年的時間，首度發表震撼全球的體色調控技術，讓巴西吻海馬、三斑海馬、澳洲膨腹海馬都能穿上一襲亮麗的鮮綠或嫩橘外衣，要讓海馬在觀賞魚闖出一片新天地。
(中時)
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