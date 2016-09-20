美共和黨前總統老布希：我會投給希拉蕊！

甘迺迪家族成員在臉書說，老布希（圖左）總統表示他會投給希拉蕊。（圖/美聯社）

前共和黨（Republican Party）籍美國總統老布希（George H.W. Bush），近日在接受政治世家甘迺迪家族（Kennedy Family）成員訪問時，說出他將會把總統大選那一票投給民主黨（Democratic Party）候選人希拉蕊（Hillary Clinton），老布希的這個公開表述，有可能引起新的政治波瀾。

據美國Politico網報導，高齡92歲的美國前共和黨籍總統老布希，日前在接受甘迺迪家族成員、前馬里蘭州副州長（Maryland lieutenant governor）卡薩琳‧甘迺迪-湯森（Kathleen Kennedy Townsend）的訪問，卡薩琳在訪問後於個人臉書上寫道：「總統告訴我他會投給希拉蕊！」（The President told me he’s voting for Hillary!!）雖然事後向老布希前總統的發言人求證時，對方只這麼回應，「總統（老布希）絕對會參與50天後的大選投票，至於投給誰，只有他知道。」

卡薩琳來自甘迺迪家族，更是被刺殺的甘迺迪總統（John F. Kennedy）姪女、已故紐約州聯邦參議員（New York Federal Senator）羅伯特（Robert Francis Bobby Kennedy）之女，是民主黨內相當重要的人物，Politico網站更致電卡薩琳確認消息來源無誤。布希家族和柯林頓家過去可是兩度決戰於總統大選，老布希1993年就是敗給柯林頓（Bill Clinton）、而小布希（George W. Bush）又在2001年接替柯林頓的位子。如今希拉蕊出馬，老布希反而支持她？

事實上，自從被外界稱為「布希家族第3位總統」傑布‧布希（Jeb Bush）宣佈退選後，老布希夫婦就沒有再參與共和黨的造勢活動。隨著大選日期逐漸逼近，愈來愈多共和黨重要官員和議員公開選擇支持希拉蕊，包含老布希時期的國家安全顧問（national security adviser）布倫特（Brent Scowcroft）和商務部長（Commerce Secretary）卡洛斯（Carlos Gutierrez）。

(中時電子報)