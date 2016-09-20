東部最新 羅東博愛醫院引進3T MRI核磁共振

院長陳文鐘說明，此設備影像呈現清晰，將成醫師診斷利器，讓手術更安全。（王亭云攝）

高齡94歲的醫院創辦人許文政（右二），與院長陳文鐘（右一）、醫院董事長許國文（右三）等人一同剪綵。（王亭云攝）

羅東博愛醫院斥資9000多萬元，重金購進3T MRI核磁共振設備。（王亭云攝）

羅東博愛醫院斥資9000多萬元，採購最新款的3T MRI核磁共振設備，為宜蘭第一座擁有此設備的醫院。（王亭云翻攝）

羅東博愛醫院斥資9000多萬元，重金購進3T MRI核磁共振設備，不僅為宜蘭第一個，更是東部最新，影像呈現清晰，將成醫師診斷利器，讓手術更安全，高齡94歲的醫院創辦人許文政，今日特別主持啟用剪綵儀式，盼給予鄉親更好的醫療品質。

「如果醫院誤診了，對得起自己的良心嗎？」羅東博愛醫院花費重金，採購最新款的3T MRI核磁共振設備，為宜蘭第一座擁有此設備的醫院，今日醫院創辦人許文政、醫院董事長許國文、院長陳文鐘，與宜蘭縣政府衛生局科長岳瑞雪等人一同剪綵。

許文政指出，早年下鄉來創辦醫院，每天都在想，如何提升博愛醫院的醫療品質，服務更多鄉親，67年來信念沒有改變，這些年來也感謝鄉親對醫院的支持。陳文鐘說，此為目前國內最高階機器，健保給付一樣，若東部其他縣市有需求，也樂意支援。

3T MRI核磁共振有何優點？陳文鐘說，影像更清晰，醫師診斷更精確，有助於診斷較小腫瘤或血管瘤，三度空間立體定位功能，手術前完整定位，醫師能精確規劃手術方法，避免傷害到其他器官，讓病人更安全，在骨科方面，也助於小關節手術。

MRI幾乎所有科別都可使用，包括腦神經、頭頸部疾病、肌肉骨骼關節、脊椎、腹部及骨盆腔器官、心臟、血管、腫瘤等。目前院內已有1.5T MRI，最新3T MRI加入檢測行列，將可減少MRI檢測排隊等待天數，多餘時間還可運用在臨床實驗。

(中時)