東海大學與中國人民大學、北京理工大學 締結姊妹校
推動兩岸更深入交流，東海大學與中國人民大學、北京理工大學20日締結姊妹校！校方表示，截至目前為止，東海大學國際姊妹校已達200多所，在大陸地區則有56所，盼透過交流，拓展學生視野及文化學習。
東海大學校長王茂駿帶領國際長顏宏偉、社科院院長劉正、社工系教授王篤強等一行4人，14日前往北京訪問中國人民大學、北京理工大學，並由兩校校長劉偉及胡海岩，分別和東海大學簽署協議，締結為姊妹校。
東海大學公關室表示，學校推廣兩岸交流的時間很早，除正式學位生，今年共有大陸短期研修生416名，學校也鼓勵兩岸學生及國際學生的交流，盼未來不論在學位生或短期交流等方面都能日益蓬勃。
(中時)
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