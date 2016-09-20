「為什麼人長大就不香了」 她與女兒對話引萬人共鳴

大陸女星馬伊琍因演出《還珠格格三天上人間》中「紫薇」走紅兩岸。（圖／取材自馬伊琍微博）

馬伊琍與大女兒愛馬感情非常好，時常在微博分享母女心事。（圖／取材自馬伊琍微博）

40歲大陸女星馬伊琍因演出《還珠格格三天上人間》中「紫薇」走紅兩岸，和同為演員的丈夫文章因戲結緣，後於2008年步入禮堂，婚後2人育有2女。時常在微博分享家庭生活的她，近日分享和8歲大女兒的對話，愛女童言問著為什麼妹妹身上有奶香味而自己沒有，馬伊琍的回答被網友讚爆「有智慧」。

馬伊琍昨（19日）分享與大女兒愛馬（文君竹）的對話，年僅8歲的愛女問著：「為什麼妹妹的衣服洗完了上面還有一股奶香，她已經每天只喝兩噸奶了，為什麼還是好香好香啊，聞也聞不夠！我為什麼沒有呢？」聽見的當下她立刻回答：「每個寶寶小的時候都好香的，長大了就不香了，就像媽媽現在也不香了一樣。」，結果女兒聽完直問「為什麼？」

似乎沒料到愛女會這樣問她，馬伊琍先是愣住，接著若有所思想著「是不是人長大了就開始有世俗的氣息，掩蓋住初生的美好香氣…」她的一段話引起網友共鳴，紛紛留言讚她「說的很好」、「似乎真的是因為長大了」、「長大就不再單純，不再是吃飽穿暖就好了，我們開始變得圓滑、變得勢利...」不少人也期許馬伊琍的2個愛女，長大後依然能保持顆單純的心。

(中時電子報)