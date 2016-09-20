陸股偏軟 滬指收盤微跌3點

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市場觀望美日央行議息會議，大陸股市偏軟，上證指數收跌3點，兩市成交則略增至3,561億元人民幣（下同）。

香港信報報導，上證指數全日窄幅上落，波幅僅11點，最低見3,015點，跌10點，最高見3,027點，升1點，全日收報3,023點，跌3點或0.1％，成交1,396.62億元。

深成指同樣偏軟，最多跌37點或0.35％，低見10,520點，收報10,544點，跌12點或0.12％，成交2,164.55億元。

滬深300指數收報3,257點，跌5點或0.18％；創業板指數收報2,158點，跌6點或0.31％。

分析指出，近期美國聯準會議疊加11月美國大選結果，市場不確定性因素較多，加上在中秋節及大陸十一國慶節前，股市表現弱勢波動。

類股個別發展，水泥、鋼鐵、煤炭等股份表現強勢，升逾1％；房地產、建築建材等股份回穩；石油、化工、有色金屬及金融等股份則偏軟。

(工商)