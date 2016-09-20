陸股偏軟 滬指收盤微跌3點
市場觀望美日央行議息會議，大陸股市偏軟，上證指數收跌3點，兩市成交則略增至3,561億元人民幣（下同）。
香港信報報導，上證指數全日窄幅上落，波幅僅11點，最低見3,015點，跌10點，最高見3,027點，升1點，全日收報3,023點，跌3點或0.1％，成交1,396.62億元。
深成指同樣偏軟，最多跌37點或0.35％，低見10,520點，收報10,544點，跌12點或0.12％，成交2,164.55億元。
滬深300指數收報3,257點，跌5點或0.18％；創業板指數收報2,158點，跌6點或0.31％。
分析指出，近期美國聯準會議疊加11月美國大選結果，市場不確定性因素較多，加上在中秋節及大陸十一國慶節前，股市表現弱勢波動。
類股個別發展，水泥、鋼鐵、煤炭等股份表現強勢，升逾1％；房地產、建築建材等股份回穩；石油、化工、有色金屬及金融等股份則偏軟。
(工商)
關鍵字：陸股
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。