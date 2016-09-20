被爆年薪800萬登「最賺主播」 張雅琴說...

年代主播張雅琴被爆年薪800萬元，奪下「最賺主播」。（圖／取材自張雅琴臉書）

資深主播陳雅琳昨（19日）傳出告別待了11年半的三立電視台，10月將跳槽至壹電視擔任新聞部經理，更被爆年薪從400萬增為500萬，讓主播的薪資行情再度受到熱烈討論。外傳年代當家主播張雅琴，以年薪800萬成為「最吸金女主播」，對此，張雅琴則大笑回應。

據《自由時報》報導，張雅琴今一早聽到她是主播圈最高年薪，笑回：「拿下第1名真是又驚又喜，但800萬真的有點高啦！」表示在年代播報晚間新聞，對於前置作業方面都相當用心，付出很大心力，坦言薪水其實不差，不過年薪並沒800萬那麼高。而被問到年薪到底多少時，張雅琴則俏皮回應：「秘密，因為薪水也是女人的最高機密」，吊足大家胃口。

(中時電子報)