美寶可夢玩家不分晝夜抓寶 居民受不了

位在維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的台灣寶塔附近，因為有4個補給站聚集在此，吸引大批「精靈寶可夢Go」訓練師不分晝夜抓寶，讓當地居民怒喊「別再來了」。

「維吉尼亞人導報」（Virginian-Pilot）報導，這座寶塔在費曼森港（Freemason Harbor）1英畝大的市立公園內，周遭有要價不斐的高級住宅。玩家被吸引來到此的原因是，這座寶塔有4個可補充虛擬寶物的「補給站」（Pokestops）集中在一起。

這裡曾是諾福克費曼森（Freemason）區居民的私藏景點，但現在他們抱怨這個地方已經變成時時刻刻都有「精靈寶可夢Go」（Pokemon Go）玩家造訪的聖地。

費曼森街區協會（Freemason Street Area Association）主席卡瓦諾（Jack Kavanaugh）說：「兩週前，清晨3時還有約250人聚集在這裡。情況已經失控了。」

警方最近要求總部在舊金山的遊戲開發商Niantic減少補給站數量，或是晚上10時後讓遊戲進入休眠狀態。目前諾福克還未收到回應。（譯者：中央社陳昱婷）1050920

(中央社)