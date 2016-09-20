立委提案防下一個明珠 赴中年限刪減需許可

民進黨立委李俊俋提案修法，為了防止下一個「明珠」，首長赴中年限刪減，應送審查會審查許可。全案今天經立法院程序委員會排入23日院會報告事項。

這項修法為台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案。

李俊俋日前表示，台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，政務人員、直轄市長或涉機密業務人員，離職3年內前往中國須向原服務職機關提申請，「原服務機關、委託機關或受託團體、機構得依其所涉及國家機密及業務性質增減之」，但許多前政府官員循但書巧門，自行將管制年限由3年改為3個月、6個月不等，前故宮博物院院長馮明珠等人都是。

李俊俋指出，基於國家安全考量，兩岸人民關係條例規定，政務人員、直轄市長等人員離職3年內，赴中須提出申請，但同時也規定「原服務機關、委託機關或受託團體、機構，得依其所涉及國家機密及業務性質增減之」。

他指出，相關條文設計目的在於部分公務人員因接觸機密有限，所以可以刪減管制年限，以維護個人的基本權利，但今年政黨輪替後，卻發現至少有58名前政府退離職政務人員、直轄市長，刪減赴中管制年限，從3年縮短到3個月至2年不等，已經成為退離職官員的巧門，無異是架空立法意旨。

因此，李俊俋提出台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案，增訂退離職官員赴中管制年限要刪減時，應經內政部會同國安局、陸委會、法務部組成的審查會審查許可。

李俊俋說，相關修法就是為了「防止下一個『明珠』」。1050920

(中央社)