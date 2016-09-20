菲以南海仲裁為談判基礎 陸：拿誠意來
針對菲律賓外長雅賽指出，中菲領土爭議談判時機未到，只能以南海仲裁結果為基礎討論爭端，中國大陸外交部發言人陸慷今天說，大陸希望菲律賓展現對話誠意，透過談判處理分歧。
大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷在回答媒體提問時，作上述表示。
陸慷說，大陸對南海仲裁案的立場是明確的，並堅持透過協商談判和平解決有關爭議的立場也是一貫的。而「中菲雙邊對話的大門始終是敞開的」，發展穩定、友好、健康的中菲雙邊關係「符合兩國根本利益，也是現在兩國人民的共同期待」。
他表示，希望菲律賓能與大陸相向而行，展現出對話的誠意，在相互尊重、相互信任的基礎上，透過談判協商妥善處理兩國之間的有關分歧，共同努力推動中菲關係早日重回「健康發展的軌道」。
菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay）日前在美國表示，菲國與中國大陸之間方領土談判時機還沒到來，只能以南海仲裁案裁決結果為基礎，與大陸討論南海爭端；稍後又表示，菲國正透過外交管道，尋求與大陸展開「沒有前提」的談判。1050920
(中央社)
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