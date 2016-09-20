康木祥在柏林當代藝術展暢談創作理念

臺灣原生藝術家康木祥3件巨型鋼雕作品15日至18日在「柏林當代藝術展」（BerlinerListe）展出，17日晚主辦單位特別邀請策展人方肯（Peter Funken）與康木祥對談，分享創作理念。

中華民國駐德國代表謝志偉也到現場全程參與。

康木祥透過口譯讓來賓瞭解本身如何從傳統木雕技藝，跳脫既有框架，創立自己獨特創作風格。同時表示曾經在臺灣龜山島駐點1年，用漂流木創作36件作品，期間也讓他師法自然，體會大自然資源的珍貴。

康木祥特別說明，近年以101廢棄電梯鋼纜作為創作素材，主要是希望藉由廢棄素材思考如何賦予新生命，讓它重生，就像大自然生生不息的循環。希望用一條鋼索從臺灣出發連接全世界，讓世界都能愛惜地球的資源。

在觀眾問答時間，謝志偉加入與談，首先對臺灣做一個簡短介紹並感謝現場嘉賓參與，另一方面也向康木祥致意。謝志偉也以德語協助康木祥適時補充回答來賓的提問，讓德國民眾更深一層認識這位來自臺灣的藝術家，最後以播放康木祥在台北101大樓前鋼雕揭幕儀式影片作為結束。

這次座談在康木祥展位旁舉辦，場地空間雖不大但卻熱絡，許多來賓會後私下向康木祥及其他與談人瞭解作品創作細節，透過有品質的對話，讓藝術家能暢談創作理念，是一場美且精緻的藝術對談。1050920

(中央社)