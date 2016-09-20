廣州女網賽 彭帥：我被謝淑薇放鴿子
WTA廣州女網賽會內賽昨天開打，據中國大陸媒體今天報導，謝淑薇和彭帥原本要再現「海峽組合」，但彭帥說，「我被謝淑薇放了鴿子。」因為謝淑薇腳傷還未痊癒。
根據南方日報報導，中國大陸的彭帥和美國選手穆罕默德（Asia Muhammad）是第一次搭配，但這原本不在彭帥的計劃之內。
「我被謝淑薇放了鴿子，本來和她約好在廣網配，但她因為腳傷還未完全恢復，因此不能與我配雙打。我和穆罕默德剛好是合適的，就組隊參賽了。」彭帥說。
謝淑薇原本在廣州女網賽單雙打籤表內，後來因傷退賽。
「海峽組合」謝淑薇和彭帥過去合力打下許多佳績，世界女子職業網球協會（WTA）聯手首冠是在2008年峇里島網賽，雖然一度分道揚鑣，不過再度合拍後直到2014年年終賽前，兩人12度攜手闖進WTA雙打決賽，在決賽獲勝機率是百分之百。
這12冠中包含溫布頓網球錦標賽、法國網球公開賽兩座大滿貫金盃以及WTA年終賽冠軍，兩人2015年正式拆夥，今年3月於印地安泉網賽又合作。1050920
(中央社)
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