李大維：ICAO邀請函 本周五是關鍵
參加國際民航組織（ICAO）大會還樂觀嗎？外交部長李大維20日在立法院答覆國民黨立委王育敏質詢時指出，本周五（23日）將是關鍵，如果那天還未收到ICAO的邀請函，就可能去不了。
王育敏問有關我國的國際空間，上周李大維部長說參加ICAO很樂觀，但至今尚未拿到邀請函，上次是3年前在13天前就收到邀請函，現在已經不到一星期還未收到，還樂觀嗎？
李大維回答表示，目前尚在交涉，希望能適當參與國際組織活動。未來三天是關鍵，如果周五收不到大概就收不到，也就去不了了。
王育敏再問，亞太經合會（APEC）我國領袖代表是誰？有否比照過去歷屆由卸任副總統層級前往，還是降為部級官員，何時可以決定？國際空間的路希望愈走愈寬不是愈窄。
李大維指出，APEC任命領袖代表是總統的權責，今年主辦國祕魯會在九月底十月初派特使來台，目前人選總統應已有鎖定但還未決定，人選是誰他不能代替總統透露姓名。蔡總統在月底接見祕魯特使時應該會說明委請人選是誰，到時就會揭曉。
(旺報)
關鍵字：李大維
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