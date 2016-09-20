大陸商務部：中國投資環境未惡化

中國商務部今（20）日表示，多數國外企業對中國投資仍有較大信心，雖然一些依賴低成本和優惠政策的外資企業遇到經營困難，以及部分企業盈利水平下降，但這並不能說明中國投資環境惡化。

對於「外商在華投資環境惡化」的言論，商務部新聞發言人沈丹陽今舉行例行記者會時回應，一些外資企業在中國經營困難，主要原因是相對優勢逐漸縮小所致，而這背後的因素包括市場競爭日趨激烈等，並非所謂投資環境惡化所致。

他指出，那些比較在乎優惠政策和想賺快錢的外資企業，可能感覺中國投資環境變差，但是對於真正有眼光、有競爭力、願意在中國長期發展的外資企業來說，他們會感到中國的投資環境變得更好。

沈丹陽稱，透過多項措施，在中國的外資企業近幾年面臨的法治環境、政策環境比過去更規範、更透明、更公平。中國政府也將保持外資政策的連續性和穩定性，重視外資企業的關切，不斷營造更加公平、更為透明、更可預期的投資環境。

商務部早前公布數據顯示，今年首8個月，中國實際使用外資金額（FDI）5,488.3億元人民幣，按年增長4.5％；全國新設立外商投資企業18,538家，增長10.2％。

(工商)