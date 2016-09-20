揮別郭富城 35歲熊黛林閃嫁豪門

熊黛林被曝與郭可頌登記結婚。(取自熊黛林微博)

熊黛林今傳出好消息。（圖／本報系資料照片）

現年35歲的熊黛林曾與香港天王郭富城交往6年，始終沒獲得名分，她分手後與香港富商郭可頌交往至今2年，今(20日)被爆在9月初登記結婚，並在北角雲景道共築愛巢，同居ing。

熊黛林分手郭富城後，2014年被拍到與身家上億的富商郭可頌親密外出，戀情因此曝光，兩人交往2年，時不時傳出婚訊，熊黛林今年3月更大方向媒體承認答應男友求婚，甜蜜透露郭可頌拿著花束下跪求婚，雖然簡單，但好有誠意。

(中時電子報)