大陸公路收費 收支缺口達3187.3億元

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大陸交通運輸部20日公布去年度全國收費公路統計公報，總支出額為7285.1億元(人民幣，下同)，收支缺口為3187.3億元，相較前年度提高至1616.2億元，增幅102.9%。

新華社報導，公報顯示，大陸去年度公路收費支出中，償還債務本金共支出3497.9億元、償還債務利息支出2251.9億元、養護支出為503.5億元、公路和附屬設施改擴建工程支出188.2億元、營運管理支出527.5億元、稅費支出296.5億元及其他支出19.5億元。

整體來說，支出近8成是償還到期債務本金及利息，其餘2成則用於養護管理、公路及附屬設施改擴建及稅費等其他支出。

(旺報)