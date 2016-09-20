屏東創世柑仔店開幕 為植物人募發票
「阿姨，我的發票可以玩抽抽樂嗎？」創世屏東分院整理民眾捐贈物資，將玩具、絨毛娃娃等孩童喜好的物品集合成區，開設創世柑仔店，除將資源活用外，也盼募得更多電子發票，果然開幕第一天就吸引不少幼稚園孩子上門「交關」，成功踏出第一步。
創世屏東分院長林艾樺表示，受到景氣低迷及統一發票千萬獎項開辦後，連帶影響民眾捐贈發票意願，以今年1至7月統計，全台創世共募集3180萬張發票，比起同期少了4成；屏東更從5年前每月15萬張的募集量，驟減至僅剩8、9萬張，對於植物人日常照護開銷損失不少。
為此，屏東創世結合捐贈物資進行發票勸募，開始收到成效，林艾樺說，一個20元的娃娃可能沒人要買，但利用10張發票換贈就變得搶手，這讓不少民眾因家中孩子長大而捐贈的玩具，開始有了銷路。
特地帶著學童來柑仔店消費的華山幼兒園園長郭麗如表示，小朋友有購物消費的基本概念，事前已向園區孩子宣導每捐出的一張發票，都會幫助屏東地區清寒植物人，讓孩子歡樂捐助之餘，又能親身學習難得生命教育課程，家長們都很支持。
婦友幼兒園園長吳宜蓉也說，參與創世公益活動多年，也聽過創世的愛心碼919，藉著帶孩子來創世柑仔店，順勢將悠遊卡帶來，把電子發票全部捐出去。
(中時)
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