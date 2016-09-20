行政院經貿談判辦公室今正式開始運作

行政院20日表示，「行政院經貿談判辦公室」（簡稱「談判辦公室」）經一個多月籌劃，今日正式開始運作。該辦公室的政策目標包括：一、推動多邊及雙邊經貿談判，參與區域經濟整合；二、結合政府及民間力量，推動國際經貿合作，重啟經貿外交動能；三、以談判及國際合作帶動經貿法治現代化及經濟體質調整。

行政院指出，蔡英文總統於19日主持第二次「對外經貿戰略會談」，聽取行政院政務委員鄧振中就「行政院經貿談判辦公室成立規劃與工作計畫」報告後表示，經貿談判辦公室的設置，是為因應國際經貿新情勢的需要，以漸進方式調整對外經貿談判組織。調整重點是重整政府談判隊伍，讓談判分工及人力運用更有效率，並非新設組織。

行政院表示，在人員組成方面，初期將以經濟部經貿談判代表辦公室的現有人員為基礎，另規劃增加負責產業及食品安全等議題的談判代表，強化談判能量。總談判代表由政務委員鄧振中兼任，另設副總談判代表2至3名，由外交部次長侯清山及經濟部次長王美花兼任，另一位將由行政院長林全指派適當人員兼任。

資深談判代表若干名，視需要指定相關部會司處局長級人員兼任；另設談判代表或助理談判代表。經由副總談判代表，談判辦公室可與外交部、經濟部等部會就相關工作密切合作；透過資深談判代表，亦可直接與各部會聯繫合作。

行政院進一步表示，關於談判辦公室成立初期的工作，除持續參與「世界貿易組織」（World Trade Organization, WTO）進行中的「服務貿易協定」（Trade in Services Agreement, TiSA）及「環境商品協定」（Environmental Goods Agreement, EGA）兩項談判外，將以推動新南向政策及繼續做好加入「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP）的準備工作為重心。

(旺報)