電影《送子鳥》 特映會贈票活動

《送子鳥》。（圖／華納兄弟）

《送子鳥》

製片：尼可拉斯史托勒、布萊德路易斯

導演：尼可拉斯史托勒、道格史威特蘭德

編劇：尼可拉斯史托勒

配音：安迪山伯格、凱西葛雷莫、凱蒂克朗

上映日期：10/7

《送子鳥》。（圖／華納兄弟）

送子鳥會遞送嬰兒，或至少以前會，但現在送子鳥是為全球網路零售巨頭遞送包裹。該公司的送子鳥快遞一哥「朱尼爾」（安迪山伯格 配音）即將升遷之際，意外啟動了「寶寶製造機」，蹦出一個未經批准的可愛女嬰。

朱尼爾偕同他朋友兼送子鳥山的唯一人類「小麗」，必須在他老闆發現之前，飛快送出這一袋出包貨，也就是他們史無前例的第一個寶寶。這場瘋狂又溫馨的旅程不只能讓一個家庭完整，也恢復送子鳥在世間的真正任務。

《送子鳥》。（圖／華納兄弟）

最新動畫冒險片【送子鳥】的主要配音演員包括安迪山伯格（【食破天驚】、【尖叫旅社】）、凱蒂克朗（卡通電視網影集【Clarence】）、凱西葛雷莫（【玩具總動員2】、【辛普森家庭】）、珍妮佛安妮斯頓（【全家就是米家】、【老闆不是人】系列）、泰布瑞爾（【海底總動員2：多莉去哪兒】、影集【摩登家庭】）、基根麥可基（【憤怒鳥玩電影】、【搶救基努】、影集【阿奇與阿皮】）、喬登皮爾（【搶救基努】、影集【阿奇與阿皮】）及丹尼特瑞歐（【曼羅奇遇記】）。

《送子鳥》。（圖／華納兄弟）

導演是尼可拉斯史托勒（【惡鄰纏身】、英國影藝學院提名片【布偶歷險記：全面追緝】）及道格史威特蘭德（【汽車總動員】的動畫總監、奧斯卡獎提名動畫短片【魔術師與兔子】的導演）。尼可拉斯史托勒也擔任編劇，並跟布萊德路易斯（【料理鼠王】）一起擔任製片人。監製則包括葛倫費卡拉、菲爾洛德、克里斯多福米勒、約翰瑞卡及傑瑞德史登。

《送子鳥》。（圖／華納兄弟）

剪接是約翰凡宗（【鯊魚黑幫】）。配樂是麥可康納（【恐龍當家】、【少年PI的奇幻漂流】）與傑夫康納（【恐龍當家】）。動畫則由索尼影業Imageworks創造。

《送子鳥》。（圖／華納兄弟）

【送子鳥】由華納影業出品，華納發行，預計2016年9月23日起在全球上映，會有2D和3D版本。

《送子鳥》「台灣最強動畫聲優團隊 大銀幕首度全員集合」，吸引大朋友小朋友參加，歡迎親子共賞。

活動日期：即日起至9月24日上午11點

◎ 活動辦法：

1. 在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言「《送子鳥》史上最萌玩命

快遞 10/7中英文同步上映」‬。

2. 特映時間：9月26號(一)19:00喜滿客絕色影城(台北市萬華區漢中街52

號)

◎ 得獎公佈： 9月24日中午12點 得獎名單公布於該網頁

領票時間：9月24日下午1點起至9月26日，每日早上9點至下午6點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)