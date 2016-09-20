遭控過失致死 金凱瑞批前女友夫婿剝削
好萊塢喜劇天王金凱瑞（Jim Carrey）說，前女友懷特的丈夫控告他涉嫌過失致死，是企圖剝削他的「無情」舉動。
美聯社報導，柏頓（Mark Burton）今天在美國洛杉磯高等法院控告金凱瑞於2015年9月提供處方藥給懷特（Cathriona White），導致她用藥過量致死。
金凱瑞被控使用假名「亞瑟金恩」（Arthur King），不當取得處方藥「使蒂諾斯」（Ambien）和鴉片類藥物（opioid）。
金凱瑞在聲明中說，他愛懷特，而這起控訴是企圖藉由她的死來獲利。
金凱瑞被控在懷特死前幾天提供藥物給她，懷特自殺身亡時，陳屍在金凱瑞的寓所之一。懷特和金凱瑞2012年開始約會，2015年5月還被拍下兩人約會的照片。
驗屍官判定30歲的化妝師懷特是自殺身亡。
柏頓和懷特於2013年完婚。（譯者：中央社劉文瑜）1050920
(中央社)
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