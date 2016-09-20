好猛! 90歲男子400公尺跑93秒
日本在國際體壇的表現，在全世界總是能名列前茅，而日本也是全球最長壽的國家之一，隨著境內人口高齡化，境內銀髮族運動風氣可說是方興未艾，令人咋舌的是，近日有日本媒體報導，一位來自日本90歲的田徑選手龜濱敏夫，在一場田徑比賽的400公尺項目上，跑出1分33秒99的成績，驚艷在場所有觀眾，他也刷新90歲以上400公尺的世界紀錄。
近日由《朝日新聞社》所舉辦的日本田徑大師賽，一位高齡90歲來自沖繩的選手龜濱敏夫，在男子400公尺的項目上，寫下1分33秒99的驚人成績，令在場的所有觀眾嘖嘖稱奇，且據報導照片來看，依舊是精神奕奕、神采飛揚，根本猜不出他已高逾90歲了！
此外，在男子85-89歲組，一位泥穀久光的選手於60公尺跑出9秒50，也刷新日本85歲以上的全國紀錄，據了解，此次日本田徑大師賽的選手達到了2000人，以每5歲為單位作分組，而90歲的龜濱敏夫是日本田徑界的名人，值得一提的是，他現在還保有400、800、1500公尺老年人的世界紀錄，今年7月他還獲得日本體育協會頒發的日本體育大獎。
(中時電子報)
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