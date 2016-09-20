中市大樓工地鐵條掉落 中市府開罰並勒令停工

台中市文心路與青海路口一處新建大樓拆除工程發生疑因施工防護設施不足，發生鋼筋掉落意外，造成停放在施工圍籬外的機車損壞，所幸無人受傷。台中市政府都市發展局表示，已勒令該工地停工並裁罰3萬6000元，同時要求承造廠商檢討及加強施工安全防護，之後須提送復工改善計畫，同意後始可復工。

都發局表示，該處為預定興建地下5層、地上42層新建大樓工程工地，領有台中市建造及拆除執照，目前正進行原有建物的拆除作業，疑因施工防護設施不足，造成鐵條掉落意外。

該工地今年7月即因安全圍籬即因設置不夠完善，都發局開罰1萬8000元並要求限期改善，這次又發生鐵條掉落危及公共安全，該局立即派員進行勘查，已依違反建築法第63條、第89條規定，勒令工地停工並裁罰3萬6000元，同時要求承造廠商重新檢討及加高施工架防護網等安全防護，待提送復工改善計畫送該局備查後，始可復工。

市府勞動檢查處表示，由於該案為民間工程，已轉請職安署中區安全衛生中心處理，並提醒拆除工程應於作業區設置圍柵，禁止非作業人員進入拆除範圍，並隨時注意拆除構造物的穩定性，如有飛落、震落之虞，應優先拆除，以維護勞工及用路人安全。

(中時)