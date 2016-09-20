網球》謝淑薇廣州退賽 彭帥笑稱：她放我鴿子
兩度大滿貫賽冠軍「謝彭配」，原本廣州女網賽要攜手拚戰，未料謝淑薇美網扭傷腳踝，「謝彭配」落空，在最後與美國新秀默漢默德搭檔的彭帥，賽後打趣道，「謝淑薇放我鴿子。」
謝淑薇8月底美網女雙首戰要碰上詹家姊妹上演「宿命對決」，但單打首輪面對烏克蘭女將邦達蓮珂卻不甚扭傷左腳踝，最終決定雙打退賽。左腳踝傷勢未癒的情況下，也讓她廣州女網賽只能因傷退賽，無緣和彭帥合拍。
術後復出拚戰廣州女網賽拚戰的彭帥，接受陸媒訪問透露，原本廣州女網賽要與謝淑薇搭檔女雙，未料謝淑薇卻在美網腳踝扭傷，兩人無緣聯手，讓彭帥賽後開玩笑說，被謝淑薇「放鴿子」，「因為她腳傷未痊癒，我剛好與默漢默德合適，才會組雙打。」
(中時電子報)
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