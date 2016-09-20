清除颱風積水容器 南市37區清潔日總動員
莫蘭蒂颱風強風大雨導致積水容器增多，台南市政府環保局為防範孳生登革熱病媒蚊，不僅全市37區總動員分別舉辦環境清潔日活動整理家園環境，也籲請市民配合響應檢查環境、清除積水容器，徹底消滅登革熱孳生源，以免引發疫情。
環保局指出，疾病管制署日前公布台南市仁德區出現今年入夏以來的第2例本土登革熱確定病例後，為防颱風過後疫情蔓延，特別動員各區環保志工、義工清理環境，還針對颱風過後居家排水天溝常因落葉、雜物阻塞排水口形成積水，成為孳生病媒蚊的死角，籲請市民配合各區的環境清潔日加強檢查。
環保局還說，住家內外的容器或巨大、破損的廢棄物，大雨過後也會成為積水容器，都必須清除；巨大廢棄物或有需要回收，可聯繫當地清潔隊協助收運。
環保局強調，今年1月至8月稽查登革熱孳生源，已開罰432件。其中，居家環境的積水容器以澆花儲水桶、盆栽承水底盤、飲料空瓶罐居多，請民眾務必隨手清除，該局也將持續稽查登革熱孳生源，一旦發現積水容器孳生媒蚊幼蟲孑孓，更將依法開單告發，處3000至6000元罰鍰。
(中時)
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