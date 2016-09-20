拍到神秘結構體 海巡：已向Google反映

太平島西北側出現神秘結構體，海巡署長李仲威今天對此強調，這是機密，不宜對外公開；海巡署已向Google公司反映，正在做後續的處理。

地圖軟體「Google Earth」近日更新的太平島衛星空拍圖，被人發現在島的西北側出現神秘結構體。海巡署昨天表示，太平島屬於軍事重地，涉及國防機密，不便評論。

中國國民黨立委王育敏今天在立法院施政總質詢時詢問，若這是機密，現在Google上全都露，該怎麼辦？這樣的照片，全球都可以看到，可去推測那是在進行什麼工程，因此要亡羊補牢的措施是什麼？

李仲威表示，已向Google公司反映，正在做後續的處理。

王育敏問，世界上的國家，對重大的設施、工程與重要的城市，都可要求Google把照片模糊化的處理，而這次政府是只跟Google反映這件單一的照片，還是其他都已盤點，都會要求處理？

李仲威說，就他們業管的項目，已經處理了。

王育敏追問，那國防部呢？國防部長馮世寬說，他們也準備這麼做，他會回去研究後，再給相關的單位指令。

王育敏呼籲，這件事要非常的明快，希望國防部的速度可以跟上海巡署；海巡署發現這問題後，就立即反映，國防部不要慢半拍，特別是重大的軍事機密，不應在Google全都露。

對此，行政院長林全也表示，這應該要立即處理，會讓國防部儘速處理。1050920

(中央社)