被指學歷造假 楊偉中臉書PO證書照

前中國國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中遭指學歷造假，他今天在臉書PO出兩張政大碩士畢業證書照片，表示4年多沒去領，「要向這兩張證書道歉」。

楊偉中接連遭國民黨政策會執行長蔡正元、媒體人劉益宏、歐崇敬指學歷造假。他下午在臉書PO出兩張政治大學碩士畢業證書照片，一張是政大台灣史研究所碩士學位證書，另一張是英文版證書。

楊偉中表示，「一定要向這兩張證書道歉，4年多沒去領它們，讓它們躺在註冊組，和其它夥伴相處了這麼久。」

他也表示，「因為這『議題』飽受困擾的學校、所上行政夥伴，當然還有家人，我真的很抱歉。」1050920

(中央社)