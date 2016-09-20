宣導白天開頭燈 彰縣辦宣導活動

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宣導交通安全，彰化縣政府9月24日將在員林火車站北側橋下廣場，舉辦「白天開燈安全行 行人優先好安心」活動。

縣府指出，活動宣導白天開車也要開頭燈；同時呼籲現在流行寶可夢遊戲，提醒大家走路或開車時不要當低頭族。

彰化縣政府今天在縣府新聞處咖啡藝廊召開活動記者會，彰化縣副縣長周志中代表縣長魏明谷介紹24日在員林火車站登場的「白天開燈安全行 行人優先好安心」活動內容，包括彰化縣警察局局長楊崇德、彰縣警局交通警察隊隊長紀孝蘇等人也都參加記者會。

周志中致詞時說，為了減少車禍死亡率，縣警局推廣開車白天開頭燈，以提高行進車輛辨識度，減少車禍肇事率，因此為了交通安全，呼籲民眾白天開車開頭燈；另外最近流行寶可夢遊戲，活動也宣導民眾在抓寶時注意交通安全，不管是走路或開車，都不要當低頭族。

縣府指出，「白天開燈安全行 行人優先好安心」活動24日將在員林火車站北側橋下廣場登場，活動安排闖關遊戲、舞台表演以及有獎徵答摸彩活動，現場邀請東森YoYo台的櫻桃姊姊登台與大朋友小朋友同樂，交通安全宣導教育從小做起。1050920

(中央社)