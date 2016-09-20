淋巴水腫患者進行手術 擺脫16公斤象腿

羅小姐術後左腿已逐漸恢復，現在走路完全沒有問題。（林宏聰攝）

高雄1名羅小姐6年前因罹癌切除子宮，後來左腿嚴重淋巴水腫，但她諱疾忌醫，拖了3年併發壞死性筋膜炎，整條腿變黑、劇痛才就醫，高雄長庚醫師楊家森進行淋巴管靜脈接合術，開刀4次才讓她擺脫重達16公斤「象腿」，是該院最嚴重的淋巴水腫個案。

茂林區51歲羅小姐6年前罹患子宮頸癌，切除子宮並進行骨盆腔淋巴結廓清，後來即不再回診追蹤，3年前她左腿開始腫脹，當時已懷疑是淋巴水腫，但她很擔心又要動手術挨刀，任憑家人苦勸仍不願就醫，平時總是穿著裙子遮掩，最後連工作也沒辦法做，整天待在家足不出戶。

今年7月，羅小姐病情惡化，她原本僅50公斤重，整條左腿腫成原來3倍粗，體重暴增為78公斤，且腿部皮膚大範圍壞死變黑，最後痛到受不了，2、3天無法入眠，只好在姊姊陪同下到高雄長庚掛急診。

「醫護人員看到病人左腿慘況，全嚇傻眼！」高雄長庚整形外科醫師楊家森說，一般淋巴水腫惡化成蜂窩性組織炎已經很誇張，但羅小姐因為拖太久才治療，淋巴水腫併發壞死性筋膜炎，翻查文獻應是首例，若再不就醫，隨時會因敗血性休克危及生命。

楊家森說，羅小姐住院34天共進行4次手術，第1次在急診割開皮膚，流出來的淋巴液已嚴重感染，聞起來像魚腥味，第2次手術將發黑的皮膚切除，第3次做淋巴管、靜脈吻合顯微手術，第4次則取頭皮的皮膚在傷口植皮。

羅小姐術後患肢腫脹很快消退，但還得穿半年壓力衣，楊家森表示，病患出院時體重恢復到62公斤，換算淋巴水腫的左腿重達16公斤，羅小姐現在已可騎著摩托車出門訪友，直說有病真的不能拖，以後一定會乖乖定期回診。

楊家森指出，子宮頸癌、子宮內膜癌病患切除腫瘤之外，為診斷有無擴散並預防復發，還會一起做淋巴結廓清，約有17%至47%患者日後會出現下肢淋巴水腫，傳統療法是大範圍割除水腫組織，但仍無法治本，甚至得截肢。

現在顯微技術進步，可用比頭髮更細的接線，將淋巴管與靜脈接合，等於另闢替代道路，讓淋巴液從靜脈系統回流全身，不過因手術門檻高，目前手術療程得自費30萬元。

(中時)