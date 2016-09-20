楊芳玲請辭 柯文哲：吃飯也會咬到舌頭

台北市柯文哲20日在台北市議會進行施政報告，在前一天請辭的法務局長楊芳玲也未出現在市議會，柯文哲後方法務局長的位置上坐著代班的法務副局長林淑華。(鄭任南攝)

北市法務局長楊芳玲昨日突然請辭，市長柯文哲今至議會面對市議員質詢，他表示是有點驚訝，不過強調對市政議題上意見不同「也不是這麼嚴重」，就像平常吃飯會咬到舌頭，「特別是吃比較快一點的時候」。至於是否慰留，柯則說，還是要尊重楊的意見。

外傳楊芳玲是因大巨蛋工期展延案主任仲裁人換成李復甸，讓柯文哲不滿才離職。柯文哲說，只是跟他們局內科長念一念而已，沒有當面吵架。柯說，姚立明是當初選舉有功的人，現在還是跟姚關係很好，是否留任楊，他說，還是尊重楊芳玲意見。

(中時)