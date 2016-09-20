電子發票好環保！拚經濟、做公益助圓夢

電子發票不僅為店家省下購買「發票紙」能為地球做環保，對消費者而言，也省下了對中獎發票的時間。（本報系資料照）

數位化時代來臨，過去消費者購買商品所拿到的實體發票也慢慢「虛擬化」。電子發票不僅為店家省下購買「發票紙」能為地球做環保，對消費者而言，也省下了對中獎發票的時間。事實上，財政部和許多商家合作，能為消費者主動對發票，消費者也能將中獎發票「做愛心」，捐給公益團體。

除公益、做環保外，電子發票的功能也更多元了！家家有首推應用SoLoMo (Social- Local -Mobile) 概念並整合點數運用要素，新創SoLoMo2全渠道營運模式，為全球第一家點數無界轉換、交易、活動之平台，並透過O2O (Online to Offline) 取得點數變換之機制，增加錢能多元的使用性，例如電子發票不只能當消費憑證與兌獎，還有打卡、積點、身份辨識、訊息通報…等多元功能，甚至還能利用點數參加投票與多樣化網路活動。

對店家而言，只要擁有合格電子發票機，便能以點數機制帶來滾雪球效果的後續行銷，對消費者而言，手上的電子發票有多種積點、活動參與功能，利用電子發票產生第二個經濟規模，讓發票轉換為寶可夢點數經濟新生活，自然不會輕易丟棄發票，甚至因各種延伸功能刺激消費意願。

此外，公用事業開立無實體電子發票時，也能增加中獎機會喔！據國稅局表示，水、電、天然氣及電信等公用事業已於105年1月起開立電子發票，各公用事業除定期寄交繳費通知單或已繳費憑證（採轉帳扣款）與用戶外，會在繳費通知單或已繳費憑證上加印「載具編號」，於收到用戶所繳交費用3日內開立無實體電子發票（不印紙本），並依規定時限內將電子發票資訊上傳至財政部電子發票整合服務平台，用戶可透過各公用事業建置之電子發票平台、專線或語音查詢電子發票資訊。

公用事業於每期統一發票開獎後，主動替用戶對獎並寄送中獎通知，中獎人必須自行至四大超商多媒體服務機輸入中獎當期載具編號，列印中獎電子發票證明聯（公用事業亦可選擇直接列印中獎電子發票證明聯交付中獎人，如中華電信），再到郵局領獎，如有登記用戶與實際用戶不符情形，請儘速至各公用事業辦理變更，以免影響對領獎權益。

(中時電子報)