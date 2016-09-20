風災破壞105處 金門搶救古蹟大作戰

我要評比

颱風莫蘭蒂重創金門，古蹟和歷史建築受損嚴重。金門文化局初勘共有105處受損，已成立緊急應變評估小組，今天起分區會勘評估搶修經費，向中央爭取補助，早日整修完成。

莫蘭蒂颱風重創金門，風災過後，文化局邀集專家學者開會討論如何搶救因風災受損的古蹟及歷史建築；與會者包括金門大學建築系助理教授曾逸仁、中國科技大學副教授閻亞寧，以及金門國家公園代表、營建業代表等。

經過文化局連日來的現場調查，加上曾逸仁彙整報告指出，金門的古蹟及歷建共有229處，經實地調查未受損或無影響者有121處，佔53%；因風災受損的有105處，佔46%。

曾逸仁將古蹟歷建等分成四級，第一級是不受響者，像蔡氏家廟；第二級原無損害這次受風災損毀者，如總兵署；第三級原受損這次並未加劇者，例如陳期宰洋樓；第四級是原受損這次加劇者，如蘭庭別墅。

閻亞寧表示，根據文資法第26條及古蹟及歷史建築重大災害應變處理辦法規定，由文化局行政人員、專家、專業營造人員等組成現勘評估小組，進行緊急處理，他原則希望分成金城、金沙、金湖金寧烈嶼及瓊林4區，進行緊急會勘評估再予以搶修。

依據緊急應變處理原則，經過初勘後，初估金額、成立緊急應變小組，再呈報中央主管機關，並召開緊急應變小組會議，研擬救災方案，最後完成緊急搶救工作。

緊急應變評估小組今天起分區前往各受損的古蹟或歷史建築進行評估受損所需經費，再由文化局彙整報文化部文資局爭取中央補助經費，希望儘快完成搶修。

文化局長呂坤和並裁示，儘速依分組調查估算每件新台幣10萬元以下的案子直接委託，超過10萬元以上的則必須透過採購法公開招標，一切以公開合法的行政程序，希望完成這次的古蹟或歷史建築搶修。1050920

(中央社)