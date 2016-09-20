責備台電搶救不力？ 林全：外界太扭曲了

立委陳學聖在20日立法院質詢中，詢問行政院長林全是否在颱風時對台電的搶修進度表達不滿？（姚志平攝）

行政院長林全表示他沒有指責台電員工，而是要台電高層下去直接協調指揮，外界對他的說法太扭曲太籠統了。（姚志平攝）

針對立委陳學聖詢問是否曾對台電在颱風時搶修進度表達不滿？行政院長林全表示他沒有指責台電員工，而是要台電高層下去直接協調指揮，外界對他的說法太扭曲太籠統了。

林全表示，他從未說過台電員工做得不好，是希望有更多人去幫台電員工解決問題，派台電副總去幫忙是企業形象提升。

他說，客戶有一萬多人停電，總經理、副總經理去幫大家解決問題，這對企業很好，每個企業都願意做這事情。外面報導扭曲得太嚴重，台電做得很好。

(中時)